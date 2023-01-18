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Нормативная стоимость жилья и ее новогодние особенности

Нормативная стоимость жилья и ее новогодние особенности

Минстрой своим приказом утвердил нормативную стоимость жилья на первую половину 2023 года. В тексте документа впервые упоминаются Луганская народная республика, Донецкая народная республика, Запорожская область и Херсонская областьМинстрой утвердил нормативную стоимость жилья на первую половину 2023 года: соответствующий приказ «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на I квартал 2023 года» размещен на портале правовой информации.

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