Мария Аронова похудела на 22 кг благодаря новому рациону

Народная артистка России Мария Аронова упомянула, что сбросила 22 кг, вдохновившись успехом сына, который избавился от 45 кг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дети на самокатах...
- Госсекретарь Марк...
- T Дети на самокатах...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым