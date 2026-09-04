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Царьград

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Мария Аронова похудела на 22 кг благодаря новому рациону

Мария Аронова похудела на 22 кг благодаря новому рациону

Народная артистка России Мария Аронова упомянула, что сбросила 22 кг, вдохновившись успехом сына, который избавился от 45 кг.

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