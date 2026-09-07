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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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София Дзепка: «Мой результат – заслуга большой команды, которой я бесконечно благодарна: тренерам, руководству ФФККР и болельщикам»

Российская фигуристка София Дзепка подвела итоги своего выступления на этапе юниорского Гран-при в Бангкоке.

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