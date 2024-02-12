Пашинян выдал своих кураторов, узнав об интервью Путина Карлсону: "Самоубийственный шаг сделан"

Премьер Армении, видимо, решил повторить успех русского президента и потому тоже дал интервью. О чём Никол Пашинян говорил The Telegraph и как его слова можно интерпретировать, разбирался "Товарищ генерал"9 февраля было опубликовано интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.