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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс: «Я отстойно сыграл в первой половине»

В первой четверти 3-го матча серии с «Голден Стэйт» Эдвардс набрал 7 очков, во второй – 1. После перерыва защитник набрал ход и записал на свой счет 15 очков в третьей и 13 – в четвертой 12-минутке.

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