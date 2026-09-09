Допустимо потерянный: как Иран заявил о захвате подводного дрона ВМС США Anduril Dive-LD и парадокс attritable-концепцииЧто знает читатель про.
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