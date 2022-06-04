Я строю

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Почему перед посадкой помидоров черри надо подумать? Рассказываю достоинства и недостатки миниатюрных помидорок

Почему перед посадкой помидоров черри надо подумать? Рассказываю достоинства и недостатки миниатюрных помидорок

Недавно соседка по даче увидела, что я выращиваю помидоры Черри и спросила, сложно ли за ними ухаживать и какие вообще есть подводные камни по уходу за ними.

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