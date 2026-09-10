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Минпросвещения планирует установить нормативы по количеству психологов в школах и детсадах

Минпросвещения планирует установить нормативы по количеству психологов в школах и детсадах

Образовательные учреждения страны могут лишиться 40 тысяч специалистов Министерство просвещения опубликовало проект изменений в правилах организации учебной деятельности, пишет "Коммерсантъ".

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