"Россия не нуждается": Депутат Ивлев ответил Зеленскому по Крыму

Депутат Леонид Ивлев сообщил Зеленскому, что Россия не нуждается в его демагогии по поводу Крыма.Накануне Зеленский, глава киевского режима, заявил в Анкаре, что Крым принадлежит Украине и обсуждать тут нечего.