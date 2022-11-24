Пик эскалации: почему американцам важно продлить украинский конфликт до 2027 года

В предыдущем тексте мы разобрали, почему дедушка Джо никогда не рискнет зайти своими американскими войсками на Украину, и отчего даже в Европе прямое боестолкновение с наземными войсками РФ тоже совсем не увлекает его (это отчетливо видно из численности и структуры его войск в Европе, которую мы там разобрали).
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