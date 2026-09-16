Тюремный экспорт по-партнерски: почему соседи России не хотят забирать своих преступников обратно

Аргументы недели Позиция министра юстиции Константина Чуйченко по оптимизации процедуры передачи осужденных иностранных граждан для отбытия наказания на родину — это не просто бюрократическая инициатива.
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там на их территории,их быстро амнистируют и любыми средствами отправят или вновь в Россию или на украину,воевать против нас.Такие особи не должны живыми выходить из тюрем,а сними нянькаются,как с малолетками.
Есть три варианта либо депорт со снятием пальчиков и дальнейшим запретом на въезд, либо, что гораздо эффективнее вернуть смертную казнь и расстреливать их пачками. Либо ,но это вообще из области фантастики так как идёт уничтожение России изнутри вы#издить их всех, абсолютно всех и больше не пускать .Всё...
Содержание преступника стоит денег - жилье, питание, конвой и т.п. Пусть отрабатывают! У России полно нереализованных проектов - освоение Арктики, Северный Широтный Ход, Трансполярная магистраль. Работы для каторжан полно. А высылать из России вон - это только после отбытия присужденного судом наказания и отработки ВСЕХ долгов, включая и то, что насосали из бюджета родственники, друзья и прочий кишлак.
А зачем давать условные сроки, мягкое наказание и...? Если мигрант нарушил ЗАКОН, наказание должно быть одинаковым для всех иностранцев: немедленная депортация на родину с предварительным взятием всех возможных анализов, отпечатков пальцев, сетчатки глаза... и без права когда-либо вернуться в Россию.
министрУ юстиции Константина Чуйченко НУЖНО ПРОВЕСТИ ЛИШЬ ОДИН ЗАКОН- "На всех иностранных преступников- мораторий на смертную казнь не распространяется!"и все- после него- поступать следующим образом-не хочет иностранное государство забирать своего преступника к себе- тогда ставить его к вышке и кремировать- прах казненного предавать канализации!
" почему соседи России не хотят забирать своих преступников обратно "!!! А зачем им эти проблемы???Вот они от них и избавляются отправляя к нам!!
Пусть забирают своих уголовников, нам « за глаза хватает их мирных соплеменников». Нечего из России делать свалку отходов.