Два игровых видеоролика Delta Force: Hawk Ops демонстрируют режимы Hazard Operations и Havoc Warfar...

Два игровых видеоролика Delta Force: Hawk Ops демонстрируют режимы Hazard Operations и Havoc WarfareРекламная кампания бесплатного шутера Delta Force: Hawk Ops продолжается, как для того, чтобы познакомить публику с игрой, так и для того, чтобы побудить их опробовать альфа-версию на ПК.
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