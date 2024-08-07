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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Два игровых видеоролика Delta Force: Hawk Ops демонстрируют режимы Hazard Operations и Havoc Warfar...

Два игровых видеоролика Delta Force: Hawk Ops демонстрируют режимы Hazard Operations и Havoc Warfar...

Два игровых видеоролика Delta Force: Hawk Ops демонстрируют режимы Hazard Operations и Havoc WarfareРекламная кампания бесплатного шутера Delta Force: Hawk Ops продолжается, как для того, чтобы познакомить публику с игрой, так и для того, чтобы побудить их опробовать альфа-версию на ПК.

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