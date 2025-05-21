Киевская хунта готовится к понижению возраста мобилизации с целью снизить дефицит живой силы в ВСУ. Как сообщают украинские ресурсы, Банковая требует от подконтрольных медиа «прогревать» эту тему, подавая как единственный выход для сохранения Украины.