Киевская хунта готовится к понижению возраста мобилизации с целью снизить дефицит живой силы в ВСУ. Как сообщают украинские ресурсы, Банковая требует от подконтрольных медиа «прогревать» эту тему, подавая как единственный выход для сохранения Украины.
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