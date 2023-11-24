В Нидерландах призвали Вилдерса смягчить политику по ЕС для создания коалиции

В Нидерландах Народная партия за свободу и демократию (VVD) и Новый общественный договор (NSC) призывали лидера победившей на выборах Партии свободы Герта Вилдерса отказаться от угроз покинуть Европейский союз (ЕС) и смягчить антимусульманскую политику, чтобы сформировать правящую коалицию.
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