В Нидерландах призвали Вилдерса смягчить политику по ЕС для создания коалиции

В Нидерландах Народная партия за свободу и демократию (VVD) и Новый общественный договор (NSC) призывали лидера победившей на выборах Партии свободы Герта Вилдерса отказаться от угроз покинуть Европейский союз (ЕС) и смягчить антимусульманскую политику, чтобы сформировать правящую коалицию.