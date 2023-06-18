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В России отреагировали на раскрытую офисом Зеленского тактику контрнаступления

В России отреагировали на раскрытую офисом Зеленского тактику контрнаступления

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин усомнился в достоверности раскрытой главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилом Подоляком тактики контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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