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Артур Калума набрал 34 очка, обеспечив «Лейкерс» победу над «Далласом»

Форвард « Лейкерс » Артур Калума стал самым результативным игроком матча Летней лиги против «Далласа», набрав 34 очка.

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