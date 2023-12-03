Эрдоган «послал» американского посланника, потребовав наказать «палача Газы»

Вчера 3,5K прочитали Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в минувшую субботу выступил против растущего давления США с целью разорвать исторические связи Анкары с ХАМАС на фоне продолжающейся войны этого палестинского движения с Израилем, передало 2 ноября агентство France-Presse (AFP).