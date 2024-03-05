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Чтобы освободить Киев необходимо будет воскресить православие на русской земле

Чтобы освободить Киев необходимо будет воскресить православие на русской земле

Чтобы освободить Киев необходимо будет воскресить православие на русской земле   Предлагаю отложить в сторону агитацию и плакатную риторику.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Во многом можно с автором согласится. Но есть у него ошибка - противопоставление православия и коммунистической идеологии. Она, идеология эта зиждется на тезисе - &quot;Кто не работает, тот не ест&quot; Но вот воплотить в жизнь этот тезис коммунисты не смогли. Точнее - не коммунисты, а те кто себя ими считали. К которым относился справедливый вопрос в СССР &quot; Ну какой ты коммунист?&quot;. Это те, которые пользовались заслугами своих бабушек и дедушек и жили не тужили. Особо не утруждаясь в шахтах и на полях, а кричащих лозунги из Москвы.  Среди них было большинство жидов. Это они с рвением уничтожали православие в стране. Посмотрите, что сейчас делает Путин. Он понял эту ошибку и коммунист начал креститься и целовать крест. Ведь христианство по сути своей это коммунистическое учение . Подумай читатель. &quot;Все люди братья&quot; это чей лозунг? И тех и тех. А вот лозунг &quot;Пролетарии всех стран -объединяйтесь&quot; это чей лозунг? Это только коммунистов. Что разъединяет эти лозунги? Правильно, классовый подход. А почему последнее столетие так старательно стирали классы, провозглашая глобализацию, ЛГБТизацию, всё что угодно, только не классовый подход.  Потому что хотели скрыть большой смысл лозунга &quot; Кто не работает, тот не ест&quot; И чтобы показать, что это не правильный лозунг, это лозунг сеющий вражду среди людей, это лозунг противоречащий идее &quot;Все люди братья&quot; во всё мире плодили шваль типа наших алл и моргенштернов. И делали это с жидовским умом. Это надо отдать этому хитрому, дальновидному , скорее умишку, чем уму. Дальновидность- то этого ума не ахти какая. Иначе Газу не устраивали бы. Читатель подумай - столпы марксизма - ленинизма- сталинизма были обуяны личным обогащением? И в противовес - столпы противников лозунга &quot;Кто не работает, тот не ест&quot;, то есть столпы капитализма умирают в нищете или оставляя потомкам несметные миллиарды. Справедливо замечая, что миллиарды эти они создавали столетиями, но тщательно маскируя то, чьим трудом создавали. Читатель, разве это не так. А сейчас думай. И вспоминай наших &quot;трудящихся&quot; березовских, ходорковских, говнопольских, алкиных, галкиных, моргенштернов, милохиных и прочих придурков махинаторов.
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