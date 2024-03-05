Чтобы освободить Киев необходимо будет воскресить православие на русской земле

АС

Анатолий Страшко

Во многом можно с автором согласится. Но есть у него ошибка - противопоставление православия и коммунистической идеологии. Она, идеология эта зиждется на тезисе - "Кто не работает, тот не ест" Но вот воплотить в жизнь этот тезис коммунисты не смогли. Точнее - не коммунисты, а те кто себя ими считали. К которым относился справедливый вопрос в СССР " Ну какой ты коммунист?". Это те, которые пользовались заслугами своих бабушек и дедушек и жили не тужили. Особо не утруждаясь в шахтах и на полях, а кричащих лозунги из Москвы. Среди них было большинство жидов. Это они с рвением уничтожали православие в стране. Посмотрите, что сейчас делает Путин. Он понял эту ошибку и коммунист начал креститься и целовать крест. Ведь христианство по сути своей это коммунистическое учение . Подумай читатель. "Все люди братья" это чей лозунг? И тех и тех. А вот лозунг "Пролетарии всех стран -объединяйтесь" это чей лозунг? Это только коммунистов. Что разъединяет эти лозунги? Правильно, классовый подход. А почему последнее столетие так старательно стирали классы, провозглашая глобализацию, ЛГБТизацию, всё что угодно, только не классовый подход. Потому что хотели скрыть большой смысл лозунга " Кто не работает, тот не ест" И чтобы показать, что это не правильный лозунг, это лозунг сеющий вражду среди людей, это лозунг противоречащий идее "Все люди братья" во всё мире плодили шваль типа наших алл и моргенштернов. И делали это с жидовским умом. Это надо отдать этому хитрому, дальновидному , скорее умишку, чем уму. Дальновидность- то этого ума не ахти какая. Иначе Газу не устраивали бы. Читатель подумай - столпы марксизма - ленинизма- сталинизма были обуяны личным обогащением? И в противовес - столпы противников лозунга "Кто не работает, тот не ест", то есть столпы капитализма умирают в нищете или оставляя потомкам несметные миллиарды. Справедливо замечая, что миллиарды эти они создавали столетиями, но тщательно маскируя то, чьим трудом создавали. Читатель, разве это не так. А сейчас думай. И вспоминай наших "трудящихся" березовских, ходорковских, говнопольских, алкиных, галкиных, моргенштернов, милохиных и прочих придурков махинаторов.