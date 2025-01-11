Меньше денег, больше амбиций: Европейское космическое агентство входит в 2025 год с сокращённым бюджетом

Европейское космическое агентство (ESA) начинает 2025 год с незначительным сокращением бюджета по сравнению с предыдущим годом, готовясь при этом к пакету программ, которые потребуют существенного увеличения финансирования на ближайшие три года.
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