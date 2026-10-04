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Киркоров признавался ей в любви со сцены, а «Мисс Россия» Алексеева выбрала бизнесмена из Челябинска

Киркоров признавался ей в любви со сцены, а «Мисс Россия» Алексеева выбрала бизнесмена из Челябинска

Мужчину, с которым Валентина Алексеева состоит в отношениях, она назвала сама. И это не Филипп Киркоров.

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