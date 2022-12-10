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«На этот раз – в Африку! ». Шакира поздравила Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022 отсылкой к Waka Waka – гимну ЧМ в ЮАР

«На этот раз – в Африку! ». Шакира поздравила Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022 отсылкой к Waka Waka – гимну ЧМ в ЮАР

Шакира поздравила сборную Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022. Марокканцы обыграли Португалию (1:0) и стали первой африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

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