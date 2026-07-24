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Гибель Артема: загадка аэровагона Абаковского

Гибель Артема: загадка аэровагона Абаковского

Ровно 105 лет назад, 24 июля 1921 г. в 18.35, недалеко от станции с характерным названием Свинская (южнее Серпухова) при загадочных обстоятельствах погибли основатель Донецкой республики Артем Сергеев и его соратники по Международному Комитету пропаганды и действия революционных горнорабочих.

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