Гибель Артема: загадка аэровагона Абаковского

Ровно 105 лет назад, 24 июля 1921 г. в 18.35, недалеко от станции с характерным названием Свинская (южнее Серпухова) при загадочных обстоятельствах погибли основатель Донецкой республики Артем Сергеев и его соратники по Международному Комитету пропаганды и действия революционных горнорабочих.