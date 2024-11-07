Путин: заявления Трампа об украинском конфликте заслуживают внимания

Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай», что пока не знает, к чему приведет избрание Дональда Трампа президентом США, однако считает, что его высказывания об украинском конфликте заслуживают внимания.
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