Эксперты считают, что победа Трампа не приведет к снижению цены нефти

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и дальнейшие его действия на посту президента вряд ли приведут к снижению нефтяных котировок, низкие цены не являются выгодными и для самих американских нефтедобывающих компаний.
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