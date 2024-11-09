Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Эксперты считают, что победа Трампа не приведет к снижению цены нефти

Эксперты считают, что победа Трампа не приведет к снижению цены нефти

  Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и дальнейшие его действия на посту президента вряд ли приведут к снижению нефтяных котировок, низкие цены не являются выгодными и для самих американских нефтедобывающих компаний.

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