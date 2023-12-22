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Путин передал акции автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества

Путин передал акции автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций автомобильного дилера «Рольф» и его активов — 660 759 610 обыкновенных акций, принадлежащих «Деланс Лимитед», и 15 198 обыкновенных акций, принадлежащих «Рольф Моторс».

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