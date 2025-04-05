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Петербургский дневник

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Над регионами России за ночь сбили 49 беспилотников

Над регионами России за ночь сбили 49 беспилотников

Больше всего над территорией Воронежской области В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

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