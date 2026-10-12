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Царьград

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Обязательно сменить постельное бельё, чтобы не накликать болезни. Как провести день Михаила Соломенного 13 октября

Обязательно сменить постельное бельё, чтобы не накликать болезни. Как провести день Михаила Соломенного 13 октября

13 октября в России отмечается народный праздник Михаил Соломенный. Верующие почитают память святителя Михаила.

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