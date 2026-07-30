Политика как он...
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Политика как она есть

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Туск безосновательно заявил о падении российской ракеты в Польше

Туск безосновательно заявил о падении российской ракеты в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск, не дождавшись завершения экспертизы, безосновательно заявил о том, что упавший в окрестностях Тарнавы-Колония Люблинского воеводства неизвестный объект был якобы российской крылатой ракетой.

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