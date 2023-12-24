Какими будут технологические приоритеты банков в 2024-м году?

Около 75% банков и финансовых фирм планируют увеличить бюджеты на разитие и изучение технологий. Основные приоритеты включают в себя использование искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и блокчейна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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