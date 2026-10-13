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Государств в будущем станет гораздо меньше: Казаков и Лукьянов о тех, кто сохранится и почему

В новом выпуске проекта Украина.ру "Русские стратегии с Александром Казаковым" говорим об образе будущего России.

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