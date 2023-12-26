Медвежий угол
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Медвежий угол

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25 декабря 1991 года в Кремле был спущен флаг Советского Союза и поднят на флагшток флаг РФ

25 декабря 1991 года в Кремле был спущен флаг Советского Союза и поднят на флагшток флаг РФ

Около 16:00 Борис Ельцин по телеканалу CNN заявил, что СССР прекращает свое существование, а через час в телефонном разговоре под прицелом телекамер Михаил Горбачев предупредил президента США Джорджа Буша, что через два часа уйдет в отставку, передав права на использование ядерного оружия Президенту РСФСР.

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Комментарии
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n
nyha
Это для пидарастов и пидарасок нормально...тебе подобных..и одевающих на йух НОСОК...
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1 час.
Ингерман Ланская
какой показательный совковый жаргон...
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44 мин.
Ингерман Ланская
а Русский Народ сказал: Будь проклят камуноидный режим , устроивший геноцид Русской цивилизации!!
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42 мин.

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