25 декабря 1991 года в Кремле был спущен флаг Советского Союза и поднят на флагшток флаг РФ

Около 16:00 Борис Ельцин по телеканалу CNN заявил, что СССР прекращает свое существование, а через час в телефонном разговоре под прицелом телекамер Михаил Горбачев предупредил президента США Джорджа Буша, что через два часа уйдет в отставку, передав права на использование ядерного оружия Президенту РСФСР.