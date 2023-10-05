Александр Новак и Махмуд-Али Калиматов обсудили социально-экономическое развитие Ингушетии

Зампред правительства РФ Александр Новак встретился с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Стороны затронули такие вопросы как уровень достижения основных показателей социально-экономического развития республики и реализация больших инвестпроектов.
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