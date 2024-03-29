Возможна отмена церемонии открытия Олимпийских игр

Europe 1: спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады Французские спецслужбы рекомендовали отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр из-за угрозы безопасности, сообщил источник Europe 1.
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