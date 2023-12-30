Гармония образа: лунный календарь маникюра на 2024 год по месяцам Алёна ЮрьеваКаждый месяц 2024 года принесет с собой не только новые возможности и задачи, но и специальные моменты, когда забота о себе и внешнем облике становится особенно важной.