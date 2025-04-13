Курьер из службы доставки украл "собаку" возле отделения полиции

В американском округе Бентон, расположенном в штате Арканзас, представитель службы доставки привез заказ к зданию полицейских, а затем во время выхода похитил "собаку", которая оказалась памятником в честь работников подразделения K9.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии