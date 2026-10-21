В Краснодарском крае до конца 2027 года отремонтируют 14-километровый участок трассы Армавир—Курганинск, шестикилометровый отрезок дороги Октябрьский—Березанский в Ленинградском округе и путепровод через железнодорожные пути на трассе Староминская—Кущёвская.
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