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Спички - не игрушка

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Вместо домов для военнослужащих, Белоусову достались руины в виде недостроев. Придется «разгребать»

Вместо домов для военнослужащих, Белоусову достались руины в виде недостроев. Придется «разгребать»

Назначение министра обороны Андрея Белоусова стало неожиданностью для экспертов и россиян. Новость была воспринята по-разному, но часть граждан выражала недоумение по поводу того, что новый глава ведомства – гражданский человек.

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