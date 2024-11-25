MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Попова
    Бангладеш и Южная Корея. А вот Бельгия удивила. Это такие бельгийки?Участницы конкурс...
  • Ирина Некрасова
    Красота Аники Алам из Бангладеш вызывает восторг - никакой "кукольности". Классический, идеальный овал,  восхитительн...Участницы конкурс...
  • Алекс Сэм
    Уху ел?12 миллионов, тел...

Люди с советским детством не пройдут этот ностальгический тест: сколько стоили школьные принадлежности в СССР?

Люди с советским детством не пройдут этот ностальгический тест: сколько стоили школьные принадлежности в СССР?

Спорим, вы уже не помните, сколько в вашем советском детстве стоила трехкопеечная тетрадка в клеточку или ластик за четыре копейки! фото: кадр из киножурнала «Ералаш», 1974-2021В советском детстве каждый из вас столько миллионов раз покупал тетрадки, линейки, стёрки и прочие школьные бебехи, что, казалось, цены на них впечатались в вашу память так же прочно, как в сами предметы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх