Люди с советским детством не пройдут этот ностальгический тест: сколько стоили школьные принадлежности в СССР?

Спорим, вы уже не помните, сколько в вашем советском детстве стоила трехкопеечная тетрадка в клеточку или ластик за четыре копейки! фото: кадр из киножурнала «Ералаш», 1974-2021В советском детстве каждый из вас столько миллионов раз покупал тетрадки, линейки, стёрки и прочие школьные бебехи, что, казалось, цены на них впечатались в вашу память так же прочно, как в сами предметы.