Израиль ударил по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс. «Самолет, принадлежащий Армии обороны Израиля, нанес удар по отряду вооруженных террористов, которые угрожали безопасности военнослужащих, проводивших наземную операцию в лагере Нур-Шамс», — говорится в заявлении.
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