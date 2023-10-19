Израиль ударил по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс. «Самолет, принадлежащий Армии обороны Израиля, нанес удар по отряду вооруженных террористов, которые угрожали безопасности военнослужащих, проводивших наземную операцию в лагере Нур-Шамс», — говорится в заявлении.