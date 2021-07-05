ФАН собрал топ нужных вещей, которые необходимо взять в поход для новичка. Лето — время отпусков. Кто-то любит пассивный отдых и отправляется к морю на пляж, а кто-то выберет поход в горы и отправится с рюкзаком на плечах покорять Землю пешком.