В аэропорту Якутска столкнулись машина и самолет

Лайнер Sukhoi SuperJet и машина наземной службы столкнулись в аэропорту Якутска. Об этом в четверг, 18 апреля, проинформировала пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале ведомства.
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