Discord может быть заблокирован в России из-за нарушений законодательства

Популярный мессенджер Discord, широко используемый в ИТ-среде и игровом сообществе, может вскоре столкнуться с официальной блокировкой в России, сообщает 27 сентября платформа 3DNew со ссылкой на информированный источник.
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