Происшествия

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85 лет на страже экономической безопасности страны

85 лет на страже экономической безопасности страны

Сотрудники и ветераны подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации отмечают сегодня юбилей службы.

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