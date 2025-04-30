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Петербургский дневник

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Депутат Колунов: преждевременное отключение отопления способно привести к авариям

Депутат Колунов: преждевременное отключение отопления способно привести к авариям

Для проведения работ потребуется порядка двух недель Отключение отопления в домах, а затем его повторное включение в связи с погодными изменениями может стать причиной завоздушивания сетей теплоснабжения и привести к коммунальным авариям, сообщил РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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