Поиграли — не хватит: в России возрождается мода на компьютерные клубы

Вымирающие как жанр компьютерные клубы, кажется, начинают обретать вторую жизнь. Одна из причин может крыться в том, что сейчас компьютерные клубы предоставляют возможность попробовать современные игры на высоких настройках, притом что по-настоящему мощный компьютер доходит в цене до 200 тыс.