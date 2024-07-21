Джонсон допустил, что Киеву придется отказаться от возвращения Крыма и Донбасса

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей колонке для Daily Mail выразил уверенность, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах в США сможет завершить конфликт на Украине, и описал, какие действия американский политик мог бы предпринять.
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