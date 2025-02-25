Российские войска выбили ВСУ из Пятихаток

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области.
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