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Le Figaro сообщила о жалобах боевиков ВСУ на западную технику

Le Figaro сообщила о жалобах боевиков ВСУ на западную технику

Украинские военные пожаловались на нехватку оружия и боеприпасов и нерабочую западную технику. Об этом 1 февраля рассказали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) корреспонденту французской газеты Le Figaro.

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