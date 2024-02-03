Le Figaro сообщила о жалобах боевиков ВСУ на западную технику

Украинские военные пожаловались на нехватку оружия и боеприпасов и нерабочую западную технику. Об этом 1 февраля рассказали бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) корреспонденту французской газеты Le Figaro.
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