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«Лейкерс» продали рекордные для новичков НБА более 500 тысяч маек Бронни Джеймса, заработав более 50 миллионов долларов (Marca)

«Лейкерс» продали рекордные для новичков НБА более 500 тысяч маек Бронни Джеймса, заработав более 50 миллионов долларов (Marca)

По сообщению издания Marca, клуб продал более 500 тысяч маек защитника, побив рекорды НБА для новичков, включая показатели его отца Леброна Джеймса.

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