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«Реагируют агрессивно на замечания». Владивостокцы возмущены беспределом таксистов

«Реагируют агрессивно на замечания». Владивостокцы возмущены беспределом таксистов

Жители Владивостока настаивают на решении проблемы, которая приводит к беспределу у остановки общественного транспорта «Калина Молл» в районе Чуркина, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dpskontrol_125rus.

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